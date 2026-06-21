Día del Padre en Ecuador: casi 4 millones de hombres son padres; estas son las provincias donde más se concentran

Según datos del INEC en Ecuador más de 1 millón de hombres son padres solteros.

En Ecuador, casi cuatro millones de personas tienen registrada oficialmente la identidad de su padre. Es decir, tienen un vínculo legal y jurídico que une a un hijo con su padre. Este reconocimiento otorga al padre derechos y obligaciones fundamentales, y asegura al hijo el derecho a la identidad, a llevar el apellido paterno, a recibir alimentos y a heredar.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hasta 2023 se registraron 3,9 millones de personas en el país con filiación paterna registrada.

El número equivale a una población superior a la suma de habitantes de varias provincias del país y refleja la importancia de este vínculo dentro de los registros civiles ecuatorianos.

Guayas y Pichincha lideran los registros

La distribución territorial revela una marcada concentración en la Costa y la Sierra.

Guayas encabeza el listado nacional con más de 965 000 personas registradas con filiación paterna. Le sigue Pichincha, con más de 719 000, y Manabí, que supera los 395 000 casos. Solo estas tres provincias agrupan más de la mitad del total nacional.

Según estos datos, una de cada cuatro personas con filiación paterna registrada en Ecuador está en Guayas. Pichincha ocupa el segundo lugar y consolida el peso demográfico de la Sierra centro-norte.

En contraste, provincias amazónicas e insulares presentan cifras significativamente menores. Galápagos registra menos de 8 000 personas con filiación paterna, mientras que Pastaza y Zamora Chinchipe no superan los 30 000 registros cada una.

Una población adulta

Según el INEC, la edad promedio de las personas con filiación paterna registrada alcanza los 47,8 años, lo que evidencia una población predominantemente adulta.

Asimismo, cerca de 1,9 millones de personas están casadas, convirtiéndose en el estado civil más frecuente dentro de este segmento poblacional.

Más de 128 000 personas con discapacidad

El informe también revela que más de 128 000 personas con discapacidad cuentan con filiación paterna registrada.

La discapacidad física representa el grupo más numeroso, seguida por la visual y la auditiva.