Jael Zhinin, una adolescente de 16 años de Ecuador, y su hermana Leslie, de 8 años, fueron atropelladas por un camión en Woodside en Queens, Nueva York. Su familia exige justicia y pide ayuda para solventar los gastos de esta tragedia.

El siniestro de tránsito, donde murió Jael, ocurrió el miércoles 26 de junio de 2024. Ellas se encontraban cruzando la calle por el paso peatonal cerca de la escuela en la calle 46 y la avenida 47 después de su último día de clases.

De repente apareció un camión de reparto, giró en la intersección e impactó a las pequeñas. Luego, continuó su ruta, pero a una cuadra de distancia las autoridades detuvieron al conductor, un hombre de 28 años que se encontraba realizando otra entrega, según los medios locales.

Lo pusieron bajo custodia y colaboró con las autoridades. Él aseguró que no se percató de la presencia de las niñas. Las autoridades no presentaron cargos con él y están investigando las circunstancias del accidente, incluida si existe responsabilidad del conductor.

De acuerdo a los testimonios de los familiares, citados por el medio ABC7 New York, ellas cruzaron correctamente cuando el semáforo les permitió.

La adolescente perdió la vida en el lugar, mientras que su hermana fue llevada en condición estable al hospital NewYork-Presbyterian / Weill Cornell Medical Center, donde se recupera de heridas graves en su cabeza y pierna.

16 year old killed, 8 year old injured in a hit and run crash outside a school in Sunnyside, Queens @1010WINS @wcbs880 pic.twitter.com/tQl6s4PZwv