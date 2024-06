La Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés) divulgó fotografías del sospechoso y ofreció una recompensa de 10 mil dólares por la información que permitiera su arresto.

Y la mañana de este martes 18 de junio de 2024 se logró la detención del sospechoso de abusar de una niña tras atarla junto a un compañero de clases en Kissena Park, Queens.

La información revelada por el diario estadounidense New York Post señala que se trata de un inmigrante de Ecuador que ingresó a EE.UU. en el año 2021. El hombre de unos 20 años de edad fue denunciado por compañeros de un refugio en Queens.

Según fuentes policiales el crimen habría ocurrido cerca de las 3:30 pm del pasado jueves. El sospechoso les habló a los niños en inglés con un fuerte acento español, reveló el jefe de detectives de la policía de Nueva York, Joseph Kenny.

También se relató el suceso cuando la niña estaba jugando fútbol en el parque con un compañero de clases también de 13 años cerca de la esquina de Colden St. y Kalma Ave., cuando el sospechoso les ordenó que lo siguieran al bosque, indicó Kenny.

Cuando los niños se negaron a seguirlo el hombre les mostró un “cuchillo grande, estilo machete” y los obligó a meterse a un grupo de árboles. Acto seguido, ató las muñecas de los menores con un cordón de zapato y agredió sexualmente a la niña mientras en varón miraba indefenso el atroz acto.

El jefe policial señaló también que el sospechoso robó a los dos niños sus teléfonos celulares y “les dijo que esperaran en el lugar durante 20 minutos mientras él huía del lugar a pie”.

Tras el ataque los niños regresaron a su escuela y denunciaron el ataque. Los servicios de emergencia llevaron a los menores a un hospital para recibir tratamiento.

Además, trascendió que la policía encontró en la zona del crimen el cordón del zapato que el inmigrante usó para atar a los niños y una botella de agua desechable de donde bebió el atacante. Estos elementos han sido procesados como evidencia forense.

🚨WANTED-RAPE: 6/13/24 approx. 3:30PM, at 47-67 Colden St inside Kissena Park@NYPD109PCT Queens. The suspect displayed a knife & forced two 13-year-old victims into a wooded area, forcibly removed their phones & sexually assaulted the female victim. Reward UP to $10,000 pic.twitter.com/uOt55rqiSS