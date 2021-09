De acuerdo con información publicada en el medio The Mirror, un adolescente de 15 años se habría inyectado Mercurio con la idea de convertirse en un personaje de los X-Men. La sustancia la habría encontrado en un termómetro y se la inyecto directamente en el antebrazo.

«Presentamos el caso de un niño de 15 años que, inspirado en una película, deliberadamente se autoinyectó mercurio por vía subcutánea en el antebrazo, lo que provocó la formación de una úlcera que no cicatrizó», explican los médicos en el informe.

Según el reporte médico, al joven se lo sometió a un procedimiento quirúrgico para tras los problemas de salud ocasionados por el Mercurio, como úlceras que no llegaban a cicatrizar. No obstante, el caso no habría sido considerado de gravedad ni habría se confirmó algún signo de intoxicación. Agregan que esto demuestra que la inyección subcutánea de mercurio “tiene un riesgo bajo de toxicidad sistémica.

Dentro del documento también se explica que esta no es la primera vez que el adolescente intenta algo peligroso por convertirse en un superhéroe. «Curiosamente, tenía un historial de múltiples picaduras de arañas para simular a ‘Spiderman’. Se aclara que el paciente no sufre ningún trastorno mental y mantiene un ‘coeficiente intelectual normal’.

