Al menos 20 muertos en un accidente de autobús en Uganda

Al menos veinte personas, incluidos siete menores, murieron este miércoles por el vuelco de un autobús en el oeste de Uganda – África , según informó la Policía, que investiga las causas del accidente.

El autobús volcó alrededor de las 10:30 hora local (07:30 GMT) a unos dos kilómetros de la ciudad de Fort Portal, en el distrito de Kabarole, desde donde había salido con destino a la capital ugandesa, Kampala.

“Hasta ahora se ha confirmado la muerte de veinte personas, de las cuales trece son adultos y siete son menores. De los veinte, once son hombres y nueve son mujeres», afirmó la portavoz de la Policía de Tráfico, Faridah Nampiima, en declaraciones recogidas en los medios locales.

Según la información preliminar de la Policía, el vehículo, que era de la empresa Link Bus y quedó hecho un amasijo de hierro, perdió el control y se salió de la carretera antes de rodar en una plantación de té.

Varias ambulancias acudieron al lugar del siniestro para evacuar tanto a los muertos como a los heridos (cuya cifra no especificaron las autoridades) a hospitales de la zona

Los accidentes morales son habituales en Uganda, donde carreteras y autopistas son estrechas y a menudo llenos de baches. Las colisiones frontales de vehículos pesados son habituales.

