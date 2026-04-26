Accidente en Guayllabamba genera reacciones y cuestiona seguridad vial

El siniestro sucedió debido a una posible falla en los frenos del bus.

El accidente ocurrido el sábado 25 de abril de 2026 en la vía Oyacoto–Guayllabamba, al norte de Quito generó conmoción social y la movilización inmediata de diversas instituciones.

El siniestro involucró a un bus que transportaba a jóvenes en una peregrinación y a un camión que llevaba pintura, dejando un saldo de dos fallecidos y más de 40 heridos.

Reacciones Institucionales y Condolencias

La Arquidiócesis de Quito expresó sus condolencias a las familias de los jóvenes fallecidos, identificados como Anahí Cruz, de 15 años, y Juan Villacrés, de 28.

La institución confirmó que las víctimas formaban parte de la quinta peregrinación juvenil hacia el Santuario de El Quinche.

El personal de Bomberos Quito lideró las labores de rescate y asistencia prehospitalaria para los 42 afectados.

La institución calificó la emergencia como una de las más graves registradas recientemente en ese corredor vial.

De su parte, autoridades de tránsito, dispusieron el cierre total de la vía desde el desvío a Collas para permitir las labores de emergencia y la limpieza de aproximadamente 180 metros de calzada.

Críticas y reacciones ciudadanas

Usuarios de redes sociales condenaron el hecho y señalaron el uso de celulares y la falta de respeto a las leyes de tránsito por parte de conductores profesionales y particulares como factores de riesgo constantes.

También se multiplicaron los pedidos a la Agencia Nacional de Tránsito para endurecer los controles de velocidad y estado mecánico de los vehículos en las vías del país.