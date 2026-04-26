Lluvias dejan más de 106 000 afectados y 17 fallecidos, en lo que va del año

Las vías de Pichincha han resultado afectadas por las lluvias de los últimos días.

Cerca de 106 954 personas afectadas y 17 fallecidos es el saldo que han dejado las lluvias en lo va de 2026.

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), se habían registrado 31 852 viviendas afectadas y 275 destruidas, 60 puentes afectados, 33 destruidos y 67,13 kilómetros de carretera dañados.

Provincias más afectadas

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 52 147 personas impactadas, seguida por Los Ríos, con 33 634, Esmeraldas, con 11 687 y El Oro, con 9.092.

Les sigue Manabí, con 5.181, Loja, con 4.067, Santa Elena, con 3.575, Pastaza, con 1.521 y Chimborazo, con 1 388.

Según la SNGR, desde el pasado 1 de enero se habían registrado 2 622 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 199 municipios y 734 parroquias.

Provincias en alerta roja y amarilla

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja se encuentran Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.