Capturan a 'Maldito Árabe', tercero al mando de 'Los Lobos'

Leonardo M., considerado el tercero al mando de la organización 'Los Lobos', fue capturado el fin de semana, según información de la Policía.

El sujeto, conocido como 'Maldito árabe', fue atrapado en El Oro, durante un operativo de control de armas, municiones y explosivos.

El capturado es "considerado objetivo de alto valor, ocupando el tercer puesto dentro de esta organización criminal", señaló el Ministerio.

Ecuador registra récord de homicidios

Añadió que el sujeto es requerido por la justicia al figurar como uno de los "principales actores en delitos graves como extorsión y sicariato".

Desde 2024, Ecuador vive bajo estado de "conflicto armado interno", declarado por el presidente Daniel Noboa para "intensificar la lucha contra las bandas que catalogó como terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizarse cerca de 9.300, de acuerdo con cifras de las autoridades.