¡Alarma en La Tri! Pervis Estupiñán se pierde la temporada por lesión

Pervis Estupiñán se perderá el resto de la temporada de la Premier League por lesión y enciende las alarmas en la Selección Ecuatoriana de Fútbol previo a la Copa América. La noticia fue confirmada por Roberto De Zerbi, director técnico del Brighton, este miércoles 24 de abril del 2024.

“A Pervis Estupiñán se le terminó la temporada”, con estas palabras del DT del Brighton respondió a las inquietudes sobre la situación del tricolor en rueda de prensa, previo al encuentro ante el Manchester City.

De Zerbi comunicó que el futbolista de 26 años no podrá participar en los próximos partidos de las ‘gaviotas’ por una lesión muscular en las pantorrillas. Molestias que se presentaron durante los primeros minutos del partido contra Burnley, el pasado 13 de abril del 2024.

