Alec Baldwin se pronunció sobre el ‘caso Rust’

El actor Alec Baldwin ofreció una entrevista al medio de comunicación ‘American Broadcasting Company’ (ABC), en ella, el hombre de 63 años replicó lo sucedido en el set de grabación de la película ‘Rust’.

Como se recordará, las autoridades estadounidenses confirmaron que el artista efectuó un disparo con lo que se suponía que era un arma de utilería descargada.

El tiro cegó la vida de de la directora de fotografía

Sin embargo, el proyectil que estaba guardado en la recámara cegó la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins.

A través de las cámaras del medio de comunicación norteamericano, Baldwin se mostró afectado por el incidente.

“Yo no apreté el gatillo, nunca apuntaría con un arma a nadie. Alguien puso una bala real en el arma. Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar en el predio. He hecho miles de entrevistas en los últimos 20 años en ABC, pero esta fue la más intensa que he experimentado”, dijo el actor.

