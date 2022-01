Alecksey Mosquera propone entregar su vehículo como reparación al Estado

El ex ministro de Electricidad Alecksey Mosquera ha propuesto reparar al Estado entregando su vehículo y ofreciendo consultorías para cubrir los 660 mil dólares que son parte de la condena por lavado de activos. Si bien se aceptó que entregue su vehículo, Mosquera es el único del caso que busca cumplir su condena.

En el llamado caso Sobornos las cabezas visibles, como el expresidente Rafael Correa y Jorge Glass, no han hecho una propuesta de pago. Por ello, el Estado a través de la Procuraduría ha debido emprender procesos de embargo para recuperar una parte de lo que por sentencia correspondería.

En otro de los casos de corrupción emblemático en la Revolución Ciudadana, el caso Odebrecht, donde sentenciaron al ex ministro de electricidad Alecksey Mosquera a 5 años de cárcel por lavado de activos, recibió un millón de dólares de la empresa y lo conderaron al pago de 666 mil dólares como reparación y a pedir disculpas públicas.

No obstante, el ex ministro ha indicado que no le queda nada del millón de dólares; por lo que en el juicio de ejecución en la Corte Nacional de Justicia presentó una oferta, entregar su vehículo y la posibilidad que sus conocimientos se pongan al servicio de la sociedad ecuatoriana.

Sin embargo, la propuesta de Alecksey Mosquera despierta el debate sobre la recuperación de dinero producto de la corrupción.

Más detalles sobre la forma de reparación al Estado que ofrece el ex ministro de Electricidad Alecksey Mosquera en el siguiente video: