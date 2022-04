El asambleísta de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, en el espacio de 24 Horas Matinal se refirió a la polémica con los miembros de esta organización política y a la situación en la Asamblea Nacional

Jaramillo señaló que varios miembros de la organización se reunieron y decidieron retirarle la confianza al presidente de la Izquierda Democrática, Guillermo Herrera, por el incumplimiento de los estatutos

“Guillermo Herrera y Xavier Hervas están haciendo daño a la organización política Izquierda Democrática”, añadió el asambleísta

Asimismo dijo que Hervas y Herrera le quieren fuera de la organización porque ellos quieren poner los candidatos en el 2023

“Guillermo Herrera tiene que dar un paso al costado”, dijo el asambleísta

Además , señaló que Hervas no es autoridad de la Izquierda Democrática y no podría ser candidato a nada hasta que no resuelva sus problemas y la denuncia que fue presentada por el presidente de la República Guillermo Lasso.

Asamblea Nacional

“Una vez que ya ha sido calificada la denuncia de Esteban Torres contra Guadalupe Llori , lo que corresponde es que la presidenta de la Asamblea Nacional tiene que convocarnos a un pleno, pero lamentablemente no lo ha hecho ”, dijo Jaramillo

#ENTREVISTA | “Xavier Hervas no podría ser candidato hasta que no resuelva sus problemas”, señala el asambleísta Alejandro Jaramillo pic.twitter.com/pZ37QRYwe8 — Teleamazonas (@teleamazonasec) April 26, 2022

Revisa la entrevista completa a Alejandro Jaramillo sobre la polémica con los miembros de la organización ID: