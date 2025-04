Actualizado 07:00

Redacción Teleamazonas.com

Las fuertes lluvias generan estragos en Ecuador. Calles inundadas, árboles caídos, postes en peligro de caerse, y cortes de luz son algunos de los daños que dejaron las fuertes precipitaciones en provincias como Guayas, Manabí y Azuay la madrugada de este miércoles 2 de abril del 2025.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que las lluvias continuarán en Ecuador durante los primeros días de abril. En el Litoral además se advirtió la presencia de oleaje, lo que ocasiona que el agua suba y los sectores resulten más afectados.

Según la Empresa Municipal, Segura EP. 65 sectores tienen inundaciones en distintos puntos de Guayaquil producto de las lluvias. Entre los afectados están la vía a Daule, Sauces, av. Víctor Emilio Estrada, Parque California, ciudadela Vernaza, etc.

En el sector de El Limonal, los habitantes llevan más de ocho horas sin luz eléctrica. Tras la fuerte tormenta eléctrica y las lluvias, los postes del sector están caídos y los cables quedaron en el piso. Además, hay otro poste que está a punto de caerse.

Según técnicos de CNEL el servicio de energía se restablecerá antes del mediodía de este martes 1 de abril. En ese sector se reemplazarán tres postes que resultaron afectados.

En tanto en la segunda etapa de El Recreo, en el cantón Durán, los ciudadanos no pueden transitar por las calles ya que estas se encuentran anegadas como consecuencia de las lluvias. Algunos negocios decidieron no abrir para que el agua no ingrese al interior de los establecimientos.

Manabí bajo el agua

En Manabí, el cantón Santa Ana registró graves inundaciones tras un intenso aguacero de dos horas, que afectó a más del 50% de la zona. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y equipos de rescate trabajan en la asistencia.

Hasta la mañana de este miércoles 2 de abril, no se reportan víctimas mortales, pero sí múltiples daños materiales. El alcalde de Santa Ana, José Gregorio Macías, informó que ya se evalúan las afectaciones y se trabaja en la limpieza de las vías.

Inundaciones en Azuay

Por otro lado, en la provincia de Azuay, en la zona del Austro, la tarde del martes 1 de abril cayó un fuerte aguacero que dejó casas inundadas, enseres afectados, puentes colapsados, daños en las vías, deslizamientos de tierra e inundaciones.

La lluvia fue tan intensa que las calles quedaron inundadas e incluso provocó daños en algunos vehículos que circulaba por la ciudad. La población se mostró preocupada ya que se prevé que las precipitaciones continúen.

