‘Hellboy’ llega a Ecuador: Ron Perlman estará en la Comic Con 2026

Ron Perlman hizo una sesión de fotos para su película Day of the Fight

La Comic Con Ecuador celebrará su décima edición con una de las visitas más esperadas por los fanáticos de la cultura geek.

Ron Perlman llegará al país este 29 y 30 de agosto para formar parte del evento que se celebrará en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

La llegada del actor es un esperado encuentro con el público ecuatoriano. En 2024 tenía previsto formar parte de la Comic Con Ecuador, pero canceló su visita días antes debido a complicaciones de salud por covid-19.

En esta décima edición, los asistentes podrán compartir experiencias junto al actor.

La entrada general tendrá un valor de 15 dólares más IVA por persona, mientras que para acceder a selfies y firmas de autógrafos con 'Hellboy' se deberá pagar 45 dólares.

Quienes quieran una fotografía profesional junto a él deberán pagar 60 dólares.

Ron Perlman es reconocido mundialmente por dar vida a personajes como Hellboy, uno de sus papeles más exitosos, lo que lo convertiría en uno de los personajes más recordados del cine.

También ha participado en películas como 'Hijos de la Anarquía', 'Blade II' y la 'La Bella y la Bestia', papel que le daría un Globo de Oro.

La Comic Con Ecuador 2026 prepara una edición especial, con varios invitados internacionales. Entre ellos estarán Jamie Campbell Bower reconocido por interpretar a Vecna en 'Stranger Things', las voces en español de 'K-pop Demon Hunters' y Diego Vicos (El Colo) y Brian Caruso (Gamuza), actores de 'Cebollitas'.