Ambato recibe al ganador de Yo Me Llamo sexta temportada

Ambato recibió este sábado 16 de septiembre de 2023 con gran emoción a Fausto Leonardo Escalante, el imitador de Juan Gabriel, quien ganó la sexta temporada del reality de imitación Yo Me Llamo Ecuador.

Hubo gran algarabía por el regreso a la ciudad natal de Fausto Escalante o mejor conocido como Yo Me Llamo Juan Gabriel. Multitudes de personas acompañaron en caravana al ‘Divo de Juárez’ que recorrió las calles de su natal Ambato.

Desde un automóvil mostraba a los ambateños que transitaban por las calles de la ciudad su premio que lo acreditaba como el mejor imitador del país en la sexta temporada de Yo Me Llamo.

Luego de su recorrido por las calles de la ciudad, Juan Gabriel acudió hasta el auditorio de la Gobernación Provincial de Tungurahua, donde se encontraban autoridades y ciudadanos para homenajear la gran hazaña del cantante originario de Ambato.

Al evento acudieron más de 200 personas, entre los invitados acudió otro de los participantes que estuvo en el programa, Yo Me Llamo Emmanuel. Juan Gabriel recibió reconocimientos, felicitaciones una insignia de parte de la Gobernación Provincial en la noche de este sábado.

Entre gritos, cánticos y aplausos se reconoció al cantante que personifica a Juan Gabriel. Con trofeo en mano se dirigió al público que llegó para felicitar el trabajo de Fausto Escalante en el programa de Teleamazonas.

Fausto Escalante o Yo Me Llamo Juan Gabriel es un ejemplo de constancia. Pues el ambateño cumplió el sueño de ingresar al reality Yo Me Llamo y lo hizo en su tercer intento. El imitador de 38 años aseguró que desde pequeño ha sido un muchacho luchador. También declaró que a veces no ha conseguido algunos propósitos dado las circunstancias pero siempre ha creído en la voluntad de Dios.

