Ambateño, luchador… Conoce a Juan Gabriel, ganador de Yo Me Llamo

El ambateño Fausto Leonardo Escalante conquistó el corazón de los ecuatorianos al interpretar a Juan Gabriel en Yo Me Llamo. Él se convirtió en el gran ganador de la sexta temporada, la noche de este lunes 11 de septiembre de 2023.

Tras presentaciones espectaculares, el ‘Divo de Juárez’ recibió el trofeo dorado que lo acredita como el mejor imitador del Ecuador. Además se hizo acreedor a 20 000 dólares.

Leonardo Escalante nació en Ambato, tiene 38 años y es un ejemplo de constancia y profesionalismo. Su camino por la música inició desde muy pequeño.

A los 9 años empezó a realizar presentación musicales con canciones de diversos géneros. “Desde pequeño he sido un muchacho luchador, lucho por lo que me gusta. A veces no se me han dado las cosas por las que he luchado; Dios sabrá por qué”.

A los 15 años ingresó a un grupo de mariachis y asegura que ha cantado en «casi todos los salones que puede haber en Baños».

Sin embargo, su sueño siempre fue participar en Yo Me Llamo y lo logró en su tercer intento en donde tras una dura y reñida competencia se convirtió en el ganador de la sexta temporada de. “Gracias Dios. Nunca he ganado nada en mi vida. Gracias Yo Me Llamo. Dios les bendiga”, dijo emocionado en la gran final.

El participante, además, aseguró que “Yo Me Llamo me ha dado más solidez en mi personaje; más experiencia, más técnica vocal, más profesionalismo en mi trabajo. Agradezco a la Escuela de YMLL”.

«Lo que venga después, espero y aspiro, son los deseos de mi corazón, que pueda permanecer en el corazón de la gente, porque es fácil llegar a la cima, pero mantenerse es muy difícil. Espero que Dios me dé la oportunidad de hacer esas dos cosas, de llegar a la cima y de mantenerme”, manifestó.

