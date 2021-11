Amenazan con multar a una familia por decorar muy pronto para Navidad

Una familia de Tampa, Florida, podría enfrentar una multa hasta de $1,000 dólares por parte de su asociación de vecinos, pues hay residentes que se quejaron de que pusieron las luces de Navidad con demasiada anticipación.

El 6 de noviembre, Michael Moffa llevó a una empresa de decoración a hacer lo propio con su hogar, pero días después el hombre y su familia recibieron una notificación de que enfrentan una multa por presuntamente violar un acuerdo con la Asociación de Propietarios.

Según medios locales, la carta les advertía: “Si no quitan las luces, podrían enfrentar multas de 100 dólares por día hasta los 1,000 dólares”.

Florida homeowner Michael Moffa put up Christmas lights too early, HOA says, faces $1,000 fine – The Washington Post. Tell the HOA to kiss ur a$$! They are Christmas decorations not graffiti! Tell the grinch if a neighbor who complained to have Cidar. https://t.co/bSUuTxaJSU