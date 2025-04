Ana Paula comparte emotivo mensaje: Te amo hasta la eternidad mamá 

Actualizado 22:30

Redacción Teleamazonas.com |

«Me explicaste cuáles eran las reglas del juego, pero no cuáles botones debía tocar para que no doliera tan fuerte si te retirabas«. Con estas palabras Ana Paula Pérez envió un emotivo mensaje tras la muerte de su madre, Ana Buljubasich.

En su cuenta de Instagram compartió fotografías y videos junto a la presentadora este domingo 20 de abril del 2025. Acompañó las imágenes con un extenso mensaje que reflejó los duros momentos que ha tenido que enfrentar para sobrellevar la dolorosa partida de la productora de televisión y su manager.

«Estos días han sido de terror, muy dolorosos. He estado tratando de agarrar fuerzas para poder hablarles, parece fácil, pero no lo es. Hay que hablar y no llorar y para no llorar hay que ser un poquito más fuertes, como mi mamá«, dijo en un clip que compartió en sus historias.

Ana Paula agradeció los mensajes que ha recibido donde expresan su apoyo, amor e historias junto a su madre, que para ella han sido «un abrazo al alma».

Lea también:

«Era un loca hermosa. Cruzarse en la vida con una persona como ella era una fortuna porque era una mujer ligera; una mujer que su única forma de existir era Jesús, no era religiosa pero era creyente, tenía mucha fe. Tenían una energía en donde todo era color, ella era a color», con esta palabras la cantante de 29 años describió a Ana Buljubasich, quien falleció el 15 de abril del 2025.

Además, la artista dijo que no le puede «reprochar» nada, a pesar de que solo pudo compartir con ella 29 años y partió un día después de su cumpleaños. «Mi ego se quería poner muy brava con ella, mi ego quería pelearse con Dios, pero no pude porque no encontré motivos. Lo dio absolutamente todo», agregó, visiblemente afectada.

«Sé que su búsqueda más grande era estar en los brazos de Jesús y, cómo yo le voy a quitar eso, cómo le voy a quitar esa paz si para eso ella vivió», señaló Ana Paula.

«Era mi mejor amiga. Hablábamos todos los días por videollamada pero ahora ya no va a ser así, va a ser mediante oraciones (…) La realidad es que estoy cagada de miedo, la realidad es que no sé como es vivir sin ella«, concluyó la también actriz.

En su Instagram compartió una emotiva fotografía de ella con una libélula en su cabeza. Contó que el animal apareció cuando ella pidió una señal en medio de tanto dolor y ese momento se volvió especial.

«No había nada que pudiera temer en demasía, porque tú habitabas este mundo. Qué pasó? Y nuestro juego? Perdí? Por qué te vas, ya no quieres jugar? Pero… si nos faltaban tantas rondas más! Me explicaste cuáles eran las reglas del juego, pero no cuáles botones debía tocar para que no doliera tan fuerte si te retirabas», escribió.

Ana Paula concluyó su mensaje a madre con las siguientes palabras: «Te amo en esta y en todas las vidas que nos toque reencontrarnos, te amo con todas las fuerzas que me quedan y las que voy a ir adquiriendo con el tiempo. Te amo hasta la eternidad mamá«.

Su padre, Nerio David Pérez, también compartió un doloroso mensaje en sus redes sociales. La noche del sábado 19 de abril publicó una imagen de unos lentes rotos con le siguiente mensaje: «Yo no soy yo. Era un lente pero me rompí. Algo de mí quedó en esqueleto. Entiérrenme donde pueda ver las raíces de algo que tenga vida».

También en Teleamazonas: