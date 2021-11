Angelique Coetzee detalló los síntomas provocados por Ómicron

Angelique Coetzee, experta médica quien fue la profesional que alertó a las autoridades sobre el aparecimiento de la variante Ómicron, compartió, en una entrevista, cuáles son los síntomas que alguien puede presentar tras infectarse.

Coetzee expresó que quienes se infectan con la variante Ómicron del coronavirus, pueden desarrollar la enfermedad, COVID19, con síntomas inusuales y leves.

Según la experta los síntomas que suelen presentarse en una infección con la variante Ómicron son fatiga extrema, dolor muscular y cansancio. Además hay una constante en todos ellos que es el malestar general durante uno o dos días acompañados de una ligera tos.

Angelique Coetzee dijo que los infectados con esta variante de coronavirus no presentan pérdida de olfato y el gusto y detalló que al ser síntomas leves algunos contagiados pueden ser tratados sin ningún problema en sus propias casas.

Según el portal de noticias RT, “Por otra parte, la experta advirtió que la llegada de la cepa ómicron conlleva riesgos adicionales para los mayores no inmunizados. «Lo que nos tiene que preocupar ahora es que cuando las personas mayores no vacunadas se infecten con la nueva variante», ya que —advierte— «si no se vacunan, vamos a ver a muchas personas con una [forma de la] enfermedad grave»”.

Coetzee dio alerta de la variante el 18 de noviembre, cuando miembros de su familia se infectaron y presentaron una fatiga extrema. En ese entonces la experta atendió a 20 pacientes contagiados con la variante Ómicron, de ellos la mayoría eran hombres y no habían recibido ni siquiera la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.