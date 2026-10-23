Tifón Champi deja un muerto, 163 heridos y casi 1 000 vuelos cancelados en Taiwán

El tifón Champi provocó evacuaciones, daños y cancelaciones de vuelos en Taiwán este viernes 23 de octubre de 2026.

El tifón Champi provocó graves afectaciones en Taiwán este viernes 23 de octubre de 2026. Según el Centro Central de Operaciones de Emergencia (CEOC), una persona murió, 163 resultaron heridas y se registraron 1 726 incidentes relacionados con el fenómeno meteorológico.

La víctima mortal es un hombre que fue arrastrado por las olas el jueves 22 de octubre en la isla de Xiaoliuqiu, al sur de Taiwán.

Más de 2 600 evacuados y cientos de vuelos cancelados

Las autoridades reportaron 2 639 personas evacuadas hasta las 14:00 del viernes, hora local, principalmente por el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Además, la Administración de Aeronáutica Civil confirmó la cancelación de 977 vuelos, de los cuales 262 eran nacionales y 715 internacionales y a través del estrecho de Taiwán.

El tifón también provocó interrupciones eléctricas en más de 100 000 hogares, aunque gran parte del servicio fue restablecido.

Alerta por vientos de hasta 190 km/h

Según la Administración Meteorológica Central de Taiwán, Champi registraba vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 190 km/h la tarde de este viernes.

Las autoridades mantienen alertas por lluvias torrenciales, inundaciones y posibles deslizamientos, especialmente en las zonas montañosas.

Se prevé que el fenómeno continúe su trayectoria hacia el norte durante las próximas horas.