Ansu Fati fue el protagonista en la última jornada del Barcelona de España y ya se perfila como el jugador que podría devolverle la gloria al club blaugrana.

Esta semana se conoció que el Barcelona renovó el vínculo con el español hasta el año 2027 y fijó una cláusula de recisión de mil millones de euros.

Ansu Fati compareció ante los medios de comunicación de España y fue cuestionado sobre heredar el número 10 de Lionel Messi.

«Lo podía haber llevado otro jugador, pero, por suerte, me tocó. Estoy agradecido a los capitanes por ofrecérmelo. Estoy en el Barça y tienes que estar preparado. No es presión, es motivación. No miro el número, sólo lo que puedo aportar. ¿Si he hablado con Messi? Siguiente pregunta», dijo Ansu Fati.

Según el portal de noticias deportivas de Yahoo, el nuevo 10 del Barcelona de España será la carta de presentación con la que el club blaugrana, dirigido por Ronald Koeman, reciba a su eterno rival, Real Madrid, en una edición más del clásico español.

Ansu Fati dejó claro que su intención siempre fue quedarse en la tienda blaugrana y dejó ver su deseo de triunfar con la camiseta del Barcelona de España y que a pesar de haber tenido ofertas de otros clubes, él decidió quedarse en su casa, pues es un jugador formado en las inferiores del equipo.