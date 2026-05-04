Golazo de Enner Valencia da triunfo al Pachuca en la Liga MX y lo acerca a semis

Robert Nunes y Enner Valencia de Pachuca celebran un gol ante Toluca por los cuartos de final de la Liga MX, en el estadio Nemesio Diez en Toluca.

El ecuatoriano Enner Valencia anotó un golazo el domingo 3 de mayo del 2026 para darle a los Tuzos de Pachuca una victoria por 0-1 sobre el campeón Toluca, que puso al equipo del entrenador argentino Esteban Solari con un pie en la semifinal del Clausura del fútbol mexicano.

En su estadio, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, el Toluca saltó a la cancha sin su goleador, el portugués Paulinho, a quien el entrenador Antonio Mohamed reservó para el partido del martes en la semifinal de la Copa de Campeones de Concacaf.

Los 'Diablos' resintieron la ausencia de su líder; carecieron de claridad desde la mitad de la cancha hacia el ataque y, aunque mantuvieron la posesión del balón, se vieron en desventaja tras el gol de Valencia en el minuto 8.

El ecuatoriano aceptó un servicio de Elías Montiel y de derecha, desde fuera del área, anotó el gol de la victoria, que los Tuzos defendieron bien.

Toluca adelantó líneas en la segunda parte en busca del empate; se encontró con un rival bien ordenado ante el cual hizo poco. En el 60, Mohamed envió a la cancha a Paulinho y al centrocampista argentino Nicolás Castro.

El cuadro de casa arreció en el ataque ante un Pachuca que estuvo a punto de ampliar la ventaja en un par de ocasiones.

En el 84 el árbitro le anuló un gol a Toluca y la hinchada reaccionó con el grito homofóbico que los aficionados mexicanos lanzan cuando están frustrados, sin que nadie lo impida.

El partido de vuelta de la serie se jugará el próximo domingo en la casa del Pachuca, que se clasificará a la semifinal, siempre y cuando no pierda por dos goles o más.

Resultados de los cuartos de final en la Liga MX 2026

Un par de horas antes, el América se sacudió una desventaja de dos goles y empató 3-3 con los Pumas UNAM.

El brasileño Juninho, Uriel Antuna y Jordan Carrillo anotaron por los universitarios y América descontó con goles de Isaías Violante, Henry Martín y Alejandro Zendejas, los dos últimos en el cobro de penaltis.

El Cruz Azul, por su parte, derrotó por 2-3 al Atlas y el Tigres UANL venció por 3-1 al Guadalajara.

La etapa de los ocho mejores se reanudará el próximo fin de semana. El sábado, Guadalajara recibirá a los Tigres y Cruz Azul, al Atlas; el domingo, Pachuca, al Toluca y Pumas UNAM, al América.