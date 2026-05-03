¡EN VIVO! Leones vs. Emelec por la fecha 12 de la LigaPro

Leones FC recibe al Club Sport Emelec por la fecha 12 de la LigaPro. El encuentro se juega en la ciudad de Ibarra. El partido que se juega este domingo 3 de mayo del 2026, es transmitido por Teleamazonas.

Emelec con 14 puntos se ubica en el décimo lugar tabla. La victoria ante Liga de Quito en la última fecha le permitió sumar tres puntos más. En tanto que Leones perdió ante IDV y se quedó en el puesto 14 con 10 puntos.

En busca del gol El equipo de Edison Méndez busca convertir el primer gol del encuentro.

Gol anulado para Leones El arbitro central invalida el gol para Leones por posición adelantada.

Arranca el encuentro Se mueve el balón en Ibarra. Leones FC y Emelec van en busca de los tres puntos que les permitan subir en la tabla de posiciones.

Alineaciones:

Leones FC sale a la cancha con el siguiente equipo:

El 11 oficial del entrador Vicente Sánchez que salta a la cancha.