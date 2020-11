Anthony Fauci indicó cuándo será seguro vacunarse contra el coronavirus

1 0

El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, criticó en entrevista con el diario The New York Times la estrategia «inconexa», sin liderazgo por parte del Gobierno federal, ante la pandemia de la covid-19, y recomendó abordar la lucha contra la enfermedad de manera «uniforme», aunque evitó entrar en refriegas políticas.

«Necesitamos medidas de salud pública a las que todos se adhieran y no una inconexa en la que un estado dice una cosa y otro dice otra», apuntó Fauci en la entrevista.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde 1984, también sugirió que es importante facilitar la transición entre la administración del presidente Donald Trump y el presidente electo Joe Biden para que ambos equipos den continuidad a las estrategias de lucha contra la pandemia.

Además, en diálogo con la médica y periodista Elisabeth Rosenthal, del diario The New York Times, Fauci dijo que aún se sorprende por la cantidad de personas que no creen en el virus.

Noticias falsas

“Me sorprende el hecho de que en ciertas áreas del país, aunque la devastación del brote sea clara, algunas personas todavía dicen que (lo relacionado con el coronavirus) son noticias falsas. Eso es algo muy difícil de superar. ¿Por qué la gente todavía insiste en que algo que te está mirando directamente a la cara no es real?”, se preguntó el infectólogo.

Fauci, también, fue consultado sobre cuándo sería seguro inyectarse alguna de las dosis que fueran aprobadas por los organismos de salud. Además, en qué momento de esta pandemia los individuos podrán dejar de utilizar máscaras protectoras.

“Es bastante fácil cuando tiene vacunas que tienen un 95 por ciento de efectividad. No hay nada mejor que eso. Creo que lo que la gente necesita apreciar, y es por eso que lo he dicho como unas 100 veces en la última semana o dos, es el proceso mediante el cual se toma una decisión”, respondió Fauci

Continuó: “La empresa analiza los datos. Yo miro los datos. Luego, la empresa pone los datos a disposición de la F.D.A. (Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos). La F.D.A. tomará la decisión de realizar una autorización de uso de emergencia o una aprobación de solicitud de licencia. Y tienen científicos de carrera que son realmente independientes. No están en deuda con nadie. Luego está otro grupo independiente, el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados. La comisionado de la F.D.A. ha prometido públicamente que actuará de acuerdo con la opinión de los científicos de carrera y del consejo asesor”.

Uso de mascarilla

El experto fue consultado sobre cuándo considera que se podrá dejar de utilizar máscaras protectoras

“Creo que vamos a tener algún grado de medidas de salud pública junto con la vacuna durante un período de tiempo considerable. Pero comenzaremos a acercarnos a lo normal, si la gran mayoría de las personas se vacunan, a medida que nos adentramos en el tercer o cuarto trimestre de 2021”

Casos de Covid-19 en Estados Unidos

Por el momento, Estados Unidos, con más de 11 millones de infecciones acumuladas, está viendo un aumento de casos diarios a niveles récord. Mientras que los hospitales en el sur, centro-norte y medio oeste están al límite de capacidad.

