Antonio Ubilla: La selección de Ecuador tiene un gran potencial

Antonio Ubilla, analista y comentarista deportivo, analizó la actuación de la selección nacional en el Mundial de Catar 2022. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas este martes, 29 de noviembre del 2022, empezó señalando que “Ecuador tiene un gran potencial”.

Ubilla se muestra confiado y cree que “por lo que ha demostrado el Ecuador, en fútbol no cree que sea un reto tan complicado vencer a Senegal”. Y lo demostrado por Senegal en sus dos primeros partidos no lo ponen en la misma talla futbolística que Ecuador. Sin embargo, sostiene que “Ecuador no tiene que entrar confiado, pero si convencido que tiene las armas necesarias para seguir en la competencia”.

Ecuador frente a las selecciones de la región cada vez más destaca y se va igualando a las grandes del continente, como Argentina y Brasil. La gran sorpresa de este mundial será Ecuador; y Ubilla cree que la Tricolor jugará un cuarto partido y lo hará ante Inglaterra.