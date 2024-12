Aquiles Álvarez: Vamos a ver quién termina pegando tres palos

«Vamos a ver quién termina pegando tres palos«. Con estas palabras, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró que es víctima de una persecución por parte del Gobierno de Daniel Noboa y advirtió que demostrará su inocencia en el delito que se lo acusa por el caso Triple A.

Durante una entrevista radial, este miércoles 18 de diciembre del 2024, Álvarez dijo que el Gobierno lo está persiguiendo y afirmó que esta situación no impedirá continuar con su trabajo en la Alcaldía de Guayaquil. «Que nos sigan persiguiendo porque mientras más nos persiguen más trabajamos», sentenció.

El burgomaestre de Guayaquil cuestionó el proceso judicial en el caso Triple A pues señaló que el fin del fiscal era meterlo preso. «¿Cree que no me tenían pijama en La Roca? Por supuesto. No me ido, yo no tengo una inmunidad, aquí estamos», agregó.

Además, el alcalde dijo que no salió ha defenderse antes de las acusaciones porque «sabía que no iba a haber nada«, refiriéndose a la pruebas.

“Yo los deje nomás (…) Nosotros ya sabemos aquí no es de atacar, es de jugar vivo. Este contragolpe va a ser bravo y vamos a salir campeones. Vamos a ver quién termina pegando tres palos porque nosotros ya vamos uno que es el de Barcelona; el otro palo es la garantía soberana y yo creo que el tercero es el archivo de esta denuncia mal intencionada, maliciosa y temeraria. Así que vamos a ver quien realmente pega los tres palos sin andar gritando», advirtió.

Aquiles Álvarez dijo sentir mucha pena por la actuación del Gobierno en torno a la denuncia en su contra y aseveró, una vez más, que no cuentan con las pruebas necesarias para que el fallo sea en su contra.

«Me da pena porque yo sé que lo hace de mala gente, pero aparte el valor agregado malo es que tiene chihuahuas como el señor (José Julio) Neira. No tienen pruebas, no es porque no hayan dado con las pruebas sino porque no existen, no hay tal delito. Son idiotas (…) El odio nubla. El odio los ha nublado», añadió el alcalde.

Finalmente, el burgomaestre advirtió al Presidente que dará un contragolpe y afirmó que no se está aprovechando la oportunidad para cambiar la situación del país.

«Yo soy contragolpe. Yo los dejo nomás, ya después vemos. Me da pena. Uno se imaginó que iba a venir una nueva generación que no era anti nada y ha sido anti todo y peor, que era un nuevo Ecuador y este es el Ecuador prehistórico«, concluyó Álvarez.

