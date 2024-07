Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, arremetió contra el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, y anunció movilización ante la supuesta negativa para dar una garantía en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En una entrevista, este miércoles 3 de julio del 2024, a KCH FM el burgomaestre aseguró que el Gobierno se está negando en apoyar a Guayaquil por temas políticos relacionados con las elecciones generales de febrero del 2024.

«No quieren que Guayaquil tenga gestión, para mí es político. Estamos hablando de un Presidente que quiere la reelección y no quiere que ningún funcionario de la Revolución Ciudadana tenga gestión porque a la hora de definir un nuevo presidente va a (competir) con la Revolución Ciudadana«, aseguró Álvarez.

El alcalde del Puerto Principal contó que no ha recibido una respuesta del Ministro de Economía, pese a que intentó acordar una reunión. Además, lo calificó como uno de los peores funcionarios de la historia del Ecuador.

«Cambié de número, le mandé un mensaje al ministro (Juan Carlos Vega). Le dije: ‘Ten este es mi nuevo número. ¿Cuándo conversamos?’, y me dijo: ‘Yo le aviso’. O sea ya se porta idiota (…) Hay un ministro que va a ser recordado como el peor de la historia, que es el señor (Andrés) Guschmer, pero yo creo que el señor (Juan Carlos) Vega ya lo está pasando. Están compitiendo por quien es el peor, el más turro», sentenció Aquiles Álvarez.

En entrevista con @KCH_FM, el alcalde @aquilesalvarez, señaló que el problema sobre la garantía soberana que debe firmar el ministro de @FinanzasEc, para dotar de agua a familias de Monte Sinaí, es de carácter político☝️



No obstante, Álvarez recalcó que «no se quedarán en palabras» y advirtió que se están organizando para «reclamar con la gente en las calles» para una vida digna con agua potable. De igual forma, dijo que el Gobierno no va a dar los recursos porque el crédito se pagará con «la plata de los guayaquileños» y solo debe dar el aval.

También, el alcalde de Guayaquil aprovechó para recordar que durante la época de Jaime Nebot y Rafael Correa nunca le negaron alguna garantía soberana. «No mezclaban las cosas. Hoy todo lo ven como un tema político. Estás en plan campaña para buscar la reelección y no habido gestión. Puro TikTok y video y no hay nada», puntualizó.

Álvarez reveló que la documentación del crédito la tienen lista hace más de 75 días, pero no han podido concretar el aval para llevar a cabo el proyecto de agua potable en Monte Sinaí, que beneficiaría a más de 200 000 familias.

«No nos quieren dar el aval. No hay problema nosotros ya no vamos a andar rogando (…) A Guayaquil lo respetan y vamos a ir a las calles«, advirtió el burgomaestre, al señalar que el lunes 8 de julio tendrán una asamblea para definir las medidas.

