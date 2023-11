Aquiles Álvarez: yo tampoco voy a donde no me invitan

En una entrevista con Ecuavisa la mañana del jueves 30 de noviembre de 2023, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, expresó su disposición para trabajar con el presidente Daniel Noboa, a pesar de «no haber recibido la misma apertura» por parte del Primer Mandatario.

Álvarez destacó que, tras la victoria de Noboa en las elecciones, felicitó públicamente al presidente y expresó su interés en trabajar de manera conjunta, pero también señaló que no se presentará donde no sea invitado.

«Siempre vamos a estar en Guayaquil con las puertas abiertas para recibir al Presidente, para recibir a sus Ministros. Pero yo tampoco voy a donde no me invitan”, comentó.

Este jueves, el presidente Noboa tiene programada su primera visita a Guayaquil desde que asumió el cargo. Durante su estadía, está prevista una reunión con la prefecta Marcela Aguiñaga y funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para discutir sobre la construcción del Quinto Puente, una obra con la que se prevé conectar el sur de Guayaquil con el cantón Durán y la vía Puerto Inca – Naranjal.

Álvarez reveló que no ha sido convocado para esta reunión y tampoco recibió una invitación para la posesión presidencial el pasado 23 de noviembre.

«Han de tener él y su ministro Luque alguna otra planificación, en la que creen, consideran y están seguros de que Guayaquil no tiene que participar de ninguna reunión (…) Si consideran que no nos necesitan y no nos invitan, el que sufre no soy yo, yo soy pasajero. El que sufre es el guayaquileño«, agregó el Burgomaestre.

Asimismo, resaltó la importancia de la construcción del Quinto Puente para mejorar la movilidad en Guayaquil, considerándolo una necesidad urgente debido a la saturación de la vía Perimetral y otras vías en la urbe porteña.