Armados secuestraron a un hombre para robarle el vehículo y USD 1 000

Armados interceptaron a un ciudadano en Carcelén, norte de Quito. Los hombres lo secuestraron por tres horas y le obligaron a entregarles cerca de 1 000 dólares y luego se llevaron el vehículo en el que se movilizaba.

El hecho, ocurrido en la calle Isidro Ayora, fue captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a tres hombres armados bajarse de un vehículo y amedrentarlo. Uno de ellos lo apunta con un arma de fuego y con empujones lo obliga a subirse al automotor. Mientras tanto, otro de los secuestradores ingresa al vehículo de la víctima, quien se identificó como Luis.

«Me venían golpeando y maltratando en el auto con cachazos en la cabeza y manotazos en la cara hasta que les entregue las claves de la banca móvil de las cuentas», cuenta conmocionado el hombre, quien permaneció secuestrado por alrededor de tres horas.

Durante ese tiempo, los hombres lo llevaron por varios cajeros automáticos para robarle cerca de 1 000 dólares que tenía en sus cuentas bancarias. «Tuve que darles las claves de la banca móvil porque podía pasar a mayores el caso. Me decían: ‘Que si nos les daba la clave me iban a picar y que me iban a llevar a la ubicación que les daba el jefe por WhatsApp'», detalla la víctima.

Los secuestradores lo abandonaron en la avenida Princesa Toa, en el sur de la ciudad. Desde ese lugar, Luis caminó por varios kilómetros hasta que encontró a una persona que lo ayudó. Él pensaba que los hombres iban a acabar con su vida.

El caso fue denunciado en la Fiscalía General del Estado y la Policía Judicial se encuentra investigando el caso para identificar y ubicar a los hombres involucrados. Además, las autoridades trabajar para recuperar el vehículo en el que se movilizaba Luis y que no era de su propiedad.



