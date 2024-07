La Asamblea Nacional acusa al presidente Daniel Noboa de «cometer una inconstitucionalidad». En un comunicado emitido este viernes 18 de julio del 2024 cuestionó que el Primer Mandatario envíe una nueva objeción a la Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Según el Legislativo, la Presidencia envió una nueva objeción al Proyecto de Ley que ya fue tramitado por los legisladores y que solo se debía publicar en el Registro Oficial. Con ello, dice el texto, se transgrede la Constitución y se arroga funciones.

El Presidente de la República violó la Constitución del Ecuador, en sus artículos 139 y 147 numeral 12, al vetar una ley que ya fue vetada.

La Asamblea Nacional devolverá este atropello sin precedentes a la Norma Suprema.#AsambleaAlPaís pic.twitter.com/UlakcGr6wk — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 19, 2024

La Ley Reformatoria a las leyes del IESS y Biess se aprobó en segundo debate por la Asamblea Nacional en marzo. Luego, el 12 de abril del 2024 el presidente Noboa la vetó parcialmente por considerarla inconstitucional.

El jefe de Estado objetó principalmente los artículos relacionados con la conformación y el modo de elección de los miembros del Consejo Directivo del IESS. Tras la sanción de Noboa, el texto se envió a la Corte Constitucional para que emita un dictamen.

El organismo respondió el 21 de mayo y dio paso a la mayoría de pedidos de Noboa. Por ejemplo, dijo que la conformación del Consejo Directivo con tres de cinco miembros que pertenezcan al sector de afiliados y solo uno de los empleadores y otro de los jubilados, no garantiza una representación paritaria de los tres sectores.

La Corte también señaló que la elección de los representantes de los afiliados y de los empleadores se lleva a cabo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contraviene el derecho de los empleadores a elegir sus representantes. Por lo tanto, precisó que «es de suma importancia que sean los propios miembros de ese grupo quienes elijan sus delegados».

Asimismo, concluyeron que no debe haber posibilidad de control político por parte de la Asamblea Nacional a los miembros del Consejo Directivo del IESS.

La Corte Constitucional remitió su dictamen a la Asamblea Nacional para que se tramite el texto en 30 días. Ese plazo se cumplió y se envió nuevamente el texto al presidente Noboa para que lo sancione y publique en el Registro Oficial.

Esto último no ocurrió. Según la Legislatura, Noboa envió una nueva objeción que aseguran no será tramitada por ser «inconstitucional». En el comunicado emitido la tarde de este viernes, señalan que «exigirán al Presidente» sancionar y enviar el texto al Registro Oficial «sin dilación».

