“¡A mi no me amedrentan!”, dijo el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Luis Almeida, quien aseguró que la alerta por una mochila abandonada en Quito sucedió en los exteriores de su domicilio

Cerca de las 18:00 del miércoles 12 de abril del 2023, Almeida publicó un video en su cuenta de Twitter, en el que relacionó el hecho con el juicio político que se sigue en la Asamblea Nacional en contra del presidente Guillermo Lasso.

En este sentido, Almeida dijo que responsabiliza al Gobierno de su seguridad y la de su familia. “Responsabilizo a usted señor Guillermo Lasso y a sus acólitos de la seguridad de mi familia, de la mía y de los legisladores del país, así como de todo el pueblo ecuatoriano”, precisó.

El legislador sostuvo que estos hechos no lo intimidarán de ninguna manera. “Si usted señor Gobierno no pudo administrar el país hágase a un lado. No permita que el país entre en violencia”, dijo el asambleísta en el video que dura 55 segundos.

La alerta de la mochila encontrada en las avenidas Bosmediano y 6 de Diciembre, en el sector de Bellavista, norte de Quito, se registró pasado el medio día del miércoles. Sin embargo, la Policía Nacional descartó la presencia de explosivos.

En un video difundido en redes sociales se observa la mochila sobre la calle, luego un robot especializado en la desactivación de explosivos la trasladó a un lugar seguro para realizar la detonación. Fuentes policiales informaron a Teleamazonas que se trataba de suministros de medicina.

Además, la Policía informó, en su cuenta de Twitter, que el mismo día atendieron otras dos alertas de artefactos explosivos en los sectores Aeropuerto e Iñaquito.

