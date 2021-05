Así luce Jonathan Lipnicki, el protagonista de Stuart Little

Sin duda la película Stuart Little se convirtió en un clásico del cine infantil, pues tuvo gran apertura debido al carisma y aventuras de sus personajes principales , su estreno se realizó en 1999

En la película uno de los personajes que más resaltó fue el actor Jonathan Lipnicki, quien interpretaba a George Little, hermano del roedor

Durante la trama va descubriendo cómo relacionarse con el nuevo y peculiar integrante de su familia.

En 2002 el actor siguió con su carrera, pero no tuvo el mismo impacto mediático que con la popular película de Stuart Little, actualmente el actor tiene 30 años

A la par, ha desarrollado una nutrida participación en programas de televisión, aunque de forma esporádica, sin ser protagónico; series como Kathy Griffin: My Life on the D-List, Monk y Family Tools son algunas donde ha participado.

¡Los chicos crecen! Jonathan Lipnicki, el nene de "Stuart Little" y "Jerry Maguire" fue a un reality en busca de noviahttps://t.co/qhglIMLaTn pic.twitter.com/8Rt4Tj5sKZ — Infobae América (@infobaeamerica) February 15, 2018