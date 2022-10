Avión aterrizó de emergencia en Asunción; se quedó sin un motor

Un avión de la aerolínea chileno-brasileña Latam con 48 pasajeros a bordo realizó un aterrizaje de emergencia en Asunción la medianoche del miércoles 26 de octubre del 2022 sin un motor y con graves destrozos después de atravesar una fuerte tormenta, informaron este jueves 27 autoridades paraguayas.

«El avión aterrizó sin un motor y con rasgaduras en el parabrisas. Los pasajeros sintieron un gran pánico por las fuertes turbulencias que atravesaron», dijo a periodistas el titular de la Dirección de Aeronáutica Civil, Félix Kanazawa.

«Su parte frontal quedó destrozada», agregó el director de aeropuertos, Douglas Cubilla.

Kanazawa precisó que «este tipo de aeronaves están preparadas para volar con un solo motor».

Momentos de tensión en vuelo de Latam con destino a Asunción.Tormentas severas en ruta, avión bastante dañado. Todos a salvo. pic.twitter.com/zYu13uWkEj — TodoAviones (@AvionesTodo) October 27, 2022

El avión procedente de Santiago de Chile tenía previsto arribar a Asunción a las 17H00 (20H00 GMT) del miércoles, pero fue desviado a Foz de Iguazú (Brasil) debido a una fuerte borrasca que se abatió sobre la capital paraguaya.

A las 22H00 volvió a emprender vuelo para completar su periplo cuando otra tormenta acompañada de granizo azotó la capital paraguaya, relató Douglas Cubilla.

Avión de LATAM aterrizó en Asunción, con daños en parabrisas, radome (ubicado en la nariz) y un motor, según información publicada por distintos medios (no oficial).



Ocurrió ayer, 26 de octubre.



Hilo ➡️ pic.twitter.com/1Q97IOMiN8 — GaboAir (@GaboAir) October 27, 2022

«El piloto nos dijo que nos preparemos para un aterrizaje forzoso. Después dijo la azafata en el altavoz que nos preparemos en posición de impacto. Ahí le abracé a mi hija, pero se me desabrochó el cinturón de seguridad y comencé a pedir socorro. Gracias a Dios, un hombre se apiadó de nosotras y me ayudó», contó a la radio 1080 AM, la pasajera paraguaya Pabla Thomen.

Algunos pasajeros se descompensaron por las fuertes turbulencias y debieron ser asistidos por paramédicos al llegar al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, dijo Kanazawa.

