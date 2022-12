Bad Bunny se tomará un retiro espiritual en 2023

El mundo musical se sorprendió con el retiro temporal de Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny. La noticia se hizo pública en una entrevista con la revista Billboard.

Bad Bunny asegura que se tomará el próximo año un descanso. «El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar… Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión”, contestó el cantante.

La prestigiosa revista promocionó al puertoriqueño que el cantante más importante del planeta en este año. Él es reconocido como el artista más escuchado en Spotify; su disco «un verano sin tí» recibió el grammy a la mejor producción, un hecho inédito en 65 años de historia del premio; fue el primer cantante de habla no inglesa en ser galardonado como artista del año en los Premios MTV y tuvo la gira más lucrativa a escala mundial.

El conejo malo también estuvo en Quito a mediados de noviembre. Su presentación en el estadio Atahualpa reunió a miles de jóvenes de todo el país.

Offstage & personal with @sanbenito, the biggest artist of 2022 🌟



He reflects on his massive year and what's next in his Billboard cover story: https://t.co/OcwpIk38mN pic.twitter.com/ztmmifHoFI