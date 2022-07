Barbie lanza una muñeca hecha con plástico reciclado del océano

Mattel Inc. presentó la nueva Barbie en honor a la primatóloga británica Jane Goodall.

Según la empresa, está fabricada con plástico reciclado, como parte de su serie «Inspiring Women».

La muñeca está inspirada en los innovadores estudios de Goodall sobre los chimpancés y sus esfuerzos de conservación.

Vestida con camisa y pantalones cortos y con un cuaderno en la mano, la muñeca de Goodall lleva un par de binoculares al cuello y a David Greybeard a su lado, una réplica del primer chimpancé que confió en la primatóloga.

«Mattel ha cambiado su gama de muñecas y hay todo tipo de astronautas y médicos y cosas así. Muchos niños aprenden sobre mí en la escuela. Estarán encantados de tener la muñeca Barbie».

Goodall, de 88 años, empezó a investigar en el este de África en 1960.

Se especializó en el estudio del comportamiento de los chimpancés.

BIG NEWS! JGI is honored to partner with @Barbie for this very special Dr. Jane Goodall doll – first in the line to be made from 90% ocean-bound plastic. Learn more: https://t.co/W2Y1An8qFo

Mattel dijo que también se asociaría con el Instituto Jane Goodall y su movimiento de servicio a la juventud Roots & Shoots.

Esto, para ayudar a enseñar a los niños sobre su impacto medioambiental.

In partnership with @JaneGoodallInst, #Barbie introduces Dr. Jane Goodall, DBE, Founder of the Jane Goodall Institute & UN Messenger of Peace as the newest in our Inspiring Women series & the first doll in the series made from recycled ocean-bound plastic➡️https://t.co/X8eiobeK9L pic.twitter.com/D908hZnpkK