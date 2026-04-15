Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ordena retomar liquidación de Incoop

Miles de socios de Incoop en incertidumbre por sus ahorros tras reiniciar liquidación

La Cooperativa Inteligencia de Negocios Incoop informó que la autoridad dispuso continuar con la liquidación forzosa, que empézó en febrero del 2026, lo que confirma que la entidad ya no puede operar con normalidad.

Esto significa que la cooperativa no puede recibir más dinero ni otorgar créditos, dejando a sus socios a la espera de respuestas sobre sus ahorros.

Cerca de 4 500 afectados en Ecuador

Incoop tenía su sede en Quito y oficinas en Tungurahua. Al cierre de 2025, contaba con alrededor de 4 500 socios y casi 5 000 cuentas activas.

El monto total de depósitos asciende a millones de dólares, lo que convierte este caso en uno de los más sensibles para el sistema financiero popular.

¿Cuánto dinero está garantizado?

Al tratarse de una cooperativa del segmento 3, entra en el sistema de protección de la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede).

Esto implica que cada socio tiene garantizado un máximo de hasta 5 000 dólares, independientemente del monto total que haya depositado.

Para quienes tienen más dinero en la cooperativa, la recuperación dependerá del proceso de liquidación, es decir, de la venta de activos y el pago de deudas.

Este proceso puede tomar tiempo y no garantiza la devolución total del dinero.

Por ahora, no existe un cronograma oficial para iniciar los pagos. Las autoridades deben primero validar la información de todos los socios y sus depósitos.

Este paso es clave para evitar errores y asegurar que los recursos se entreguen correctamente.

Incertidumbre en la ciudadanía

La situación ha generado preocupación e incertidumbre entre los afectados, que esperan claridad sobre cuándo y cómo podrán recuperar su dinero.

Muchos temen que el proceso se extienda y complique aún más la devolución de sus ahorros.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de conocer cómo funcionan las cooperativas y los mecanismos de protección existentes.

Mientras tanto, miles de socios siguen a la espera de respuestas concretas.