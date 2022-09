El Bayern de Múnich ganó 2-0 al Barcelona la tarde de este martes 13 de septiembre de 2022 en la segunda jornada de la Champions League. El equipo alemán se posiciona como líder en solitario del grupo C del torneo continental.

Los goles del francés Lucas Hernández (51) y Leroy Sané (54) dejan al Bayern en la punta de la llave, seguido por el Barcelona y el Inter de Milán, que este martes también venció 2-0 al Viktoria Pilsen checo, farolillo rojo del grupo.

Fútbol total del Bayern Münich que ya le gana 2-0 al Barcelona #ChampionsLeague pic.twitter.com/CsJJCP8vvm — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) September 13, 2022

Robert Lewandowski, autor de un triplete la pasada semana contra el Viktoria, no encontró el camino del gol. Eso pese a contar con varias ocasiones en su partido de regreso a Múnich, ya que anteriormente el delantero polaco formó parte del Bayern desde 2014 y se convirtió en una de las figuras más importantes.

‘Xavi’ decepcionado por la derrota

Xavi Hernández, actual entrenador del Barcelona, se pronunció ante la derrota y lució decepcionado en su intervención a la prensa postpartido. Consideró que su equipo mereció la victoria, pero que «cuando perdonas en Champions, ante este nivel de equipo, lo acabas pagando. Hemos sido mejores. Con seis o siete ocasiones muy clara y, en cambio, el Bayern no perdona».

Clarísimo el penal sobre Dembélé, así de localista el árbitro en el Bayern Vs Barça #ChampionsLeague pic.twitter.com/jTeZANjYuj — FC Barcelona México 🇲🇽 (@fcbarcelonaesmx) September 13, 2022

Para Hernández, este es un paso atrás dada el buen comienzo que ha tenido tanto en La Liga como en la Champions League. “Hemos hecho méritos no por empate, sino por la victoria. La derrota no es merecida, por hemos cometido errores de efectividad, de falta de acierto en las áreas».

Una de las jugadas polémicas que dejó en encuentro fue un supuesto penal cometido al delantero Ousmane Dembélé y que el árbitro no lo reconoció. Sobre esto, Xavi comentó: «no lo he visto repetido, pero todo el mundo dice que lo es. Ya sabéis que no hablo de los árbitros. Son cosas de la tensión del partido. Hemos hecho un muy buen encuentro para ganar».

Con información de | Agence France-Presse/