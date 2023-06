El Bayern Múnich de Alemania estaría tras la pista del talentoso mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo. Los ‘bábaros’ se sumarían a la lista de los clubes poderosos de Europa que buscan fichar al joven futbolista tricolor.

Florian Plettenberg, periodista especializado en fichajes internacionales, y del entorno del Bayern Múnich, dio a conocer en sus redes sociales el interés del club alemán por el mediocampista ecuatoriano. «Se habló de él (Moisés Caicedo) en el FC Bayern en los últimos días, ya que aún no tiene acuerdo con Chelsea o Liverpool.

Según Plettenberg, el Bayern sigue de cerca la situación de Caicedo, pero Chelsea sigue presionando por su fichaje.

Además, el periodista de la cadena Sky Sports Alemania aclaró que Moisés Caicedo no está en las prioridades de Thomas Tuchel, actual entrenador del Bayern. Los alemanes buscarían al ecuatoriano si las negociaciones con el Chelsea caen. El valor de mercado del ecuatoriano, según su club, rondaría los 100 millones de dólares, lo que lo ubica como uno de los mejores de la Premier League de Inglaterra.

News #Caicedo: He was discussed at FC Bayern in the last days as he has still no agreement with Chelsea or Liverpool yet. Bayern is monitoring his situation. But #CFC still pushing.



But: Tuchel has other plans and is not pushing for him at this stage.



Interest confirmed via… pic.twitter.com/MWZwQ0lT0O