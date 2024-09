¿Qué dijo Beccacece sobre la ausencia de Alexander Domínguez? El entrenador de la Selección ecuatoriana brindó una conferencia de prensa, en la jornada del 5 de septiembre de 2024. Ahí, el nuevo seleccionador ecuatoriano habló de varios temas sobre la Tri.

El técnico argentino se estrenará en la jornada del 6 de septiembre, cuando Ecuador visite a Brasil, a las 20:00 en Curitiba (Teleamazonas retransmitirá el partido) «Siempre fue un rival adverso, pero tenemos una oportunidad para cambiar la historia. Creo que es un buen momento para revertir la mala racha».

El seleccionador reconoció que aprovechó cada minuto de la convivencia con sus jugadores para introducir conceptos y potenciar el factor humano en la concentración. «Tenemos un grupo lleno de amor por lo que hace. Me hace llegar con mucha tranquilidad, me voy a sentir representado en la cancha».

¿Qué dijo Beccacece sobre la ausencia de Alexander Domínguez?

Una de las controversias centrales de la convocatoria de la Tricolor tuvo que ver con ‘Dida‘. ¿Por qué el arquero de Liga no está en la Tricolor? Beccacece aclaró que no va a entrar en detalles del porqué no convoca a los futbolistas.

«Todos los que no están son materia convocable (sic) cuando consideremos conveniente. A Domínguez lo conozco es un gran profesional, es un gran arquero. Lo enfrenté en Argentina cuando jugó en Vélez Sarsfield. Consideramos que para esta convocatoria los que están, están bien», apuntó Beccacece.

¿Qué dijo Beccacece sobre la falta de laterales derechos? El técnico dijo que sabía de la suspensión de Angelo Preciado. Aseguró que probó con Alan Minda como carrilero, para jugar con línea de tres zagueros. Sin embargo, él también se lesionó, al igual que José Hurtado y el juvenil Viera.

