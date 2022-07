Belinda habló de su ruptura con Christian Nodal por primera vez: “Sí que me arrepiento”

A pesar de haber evitado hablar de Christian Nodal en los últimos meses, Belinda finalmente abordó los motivos de la ruptura en una reciente entrevista para la revista Vogue. A la cantante de nacionalidad española-mexicana le preguntaron: “¿Te has arrepentido de haber expuesto cierta parte de tu intimidad sentimental en los medios?” y ella respondió:

“Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse”. Belinda hace referencia a la entrevista que ofreció junto a Nodal a la cadena TV Azteca en la que confirmaron su romance. Y continúa: “Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon que la cagué. En todos los aspectos”, confesó la también actriz.

ENTREVISTA. Belinda (@belindapop): “¿Puedes poner ‘la cagué’ en ‘Vogue’? Pues pon que la cagué” ▪ La artista, que tiene en el horizonte una larga lista de colaboraciones musicales, repasa su agitada trayectoria reciente (en lo profesional y lo personal)https://t.co/ft7VxxKaLp pic.twitter.com/51ybzLRNsm — Vogue España (@VogueSpain) July 8, 2022

Al tiempo Belinda aseguró que después de un proceso de sanación personal ya se encuentra bien: “Ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende”, remarcó. Esta parte de la entrevista fue una prioridad para varios medios de entretenimiento. No obstante, su conversación con Vogue fue más allá de su ruptura con Nodal.

Comenzó hablando de su carrera y sobre lo que ella considera que es su propuesta musical. “Yo apuesto por la buena música. Da la casualidad de que hay muchas colaboraciones. También hay muchas a las que digo que no porque no me gustan. Pero todas las que estoy haciendo son diferentes en cuanto a la letra, el sentido y la propuesta visual. Estoy muy contenta”.

También hablo sobre el rodaje de una segunda temporada de ‘Bienvenidos a Edén’, la serie en la que se encuentra inmersa. “Puedo decir que este nueva entrega es mucho mejor que la primera. Van a flipar. Te enteras de muchas cosas que antes no entendías, queda todo bastante más claro”.

Con información de | Vogue/Infobae