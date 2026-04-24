Conmoción por desaparición de tres jóvenes que viajaron de Vinces a Cuenca por trabajo

Los tres jóvenes desaparecieron al viajar de Cuenca a Azuay, en Ecuador.

Hay conmoción en Ecuador por la desaparición de tres jóvenes que viajaron desde Vinces, en la provincia de Los Ríos, hacia Cuenca, en Azuay, para trabajar en construcción.

Los jóvenes formaban parte de un grupo de cinco personas que viajaban hacia Cuenca para trabajar, presuntamente, en labores de albañilería el pasado lunes 20 de abril.

Hasta este viernes 24 de abril, se conoce que los jóvenes fueron interceptados en un hotel por un grupo de personas que, presuntamente, se los llevaron por la fuerza. Dos de ellos fueron abandonados en el sector de Puerto Inca, mientras que los otros tres continúan desaparecidos.

¿Quiénes son los tres jóvenes desaparecidos en Cuenca?

Se trata de Esneyker Suárez Vera, Jordy Rendón Ruiz y Jickson Montece Mansilla, quienes no han mantenido contacto con sus familiares desde el día de su desaparición.

Ángel Esquivel, comandante de Policía de Azuay, indicó que hay una persona detenida en este caso. Las autoridades continúan con las investigaciones y las tareas de búsqueda.

Familiares piden apoyo a las autoridades

Los familiares de los tres jóvenes desaparecidos piden a la Policía Nacional acelerar las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes.

Entre lágrimas la madre de uno de ellos comentó que se comunicó con el joven a través de un video cuando ya había llegado a Cuenca y luego perdió el rastro de él.