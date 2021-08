El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se encuentra en un enfrentamiento con la Fiscalía del estado por una reciente investigación en su contra. De acuerdo con la pesquisa independiente, hecha pública este martes, “Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y estatal».

A raíz de estas conclusiones, el presidente Joe Biden opinó al respecto, dando un mensaje claro. «Creo que (Cuomo) debería renunciar. Entiendo que la legislatura estatal puede decidir acusarlo en un juicio político. No lo sé a ciencia cierta», dijo Biden para el medio CNN.

Sus declaraciones llegaron luego de que la fiscal general del estado, Letitia James, al anunciar los hallazgos de una investigación, iniciada por varias denuncias de acoso. Para llegar a las conclusiones en contra de Cuomo, se entrevistó a 179 personas y se obtuvo 74.000 pruebas, entre documentos, correos, mensajes y fotos, que «revelan una imagen perturbadora, pero clara».

