Biden: EE.UU está cerca de declarar su independencia de «un virus mortal»

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este domingo que su país está «más cerca que nunca» de declarar su independencia de un «virus mortal», en alusión a la pandemia del coronavirus.

«Hoy celebramos a Estados Unidos, nuestra libertad, nuestra independencia. El 4 de julio es un día sagrado en nuestro país», afirmó Biden en su discurso con motivo de esta fecha patria.

El gobernante organizó su primera actividad masiva en la Casa Blanca por el Día de la Independencia, una fecha que su Gobierno ha considerado propicia para el reencuentro de los estadounidenses en familia después de meses de restricciones por la pandemia.

«Estamos emergiendo de la oscuridad de un año de pandemia y aislamiento», agregó el presidente, que ha señalado esta celebración como del «Día de la Independencia y la independencia de la covid-19».

«Estados Unidos está volviendo a unirse», recalcó. Sin embargo, advirtió que la batalla contra la covid-19 no ha terminado.

This year, the Fourth of July is a day of special celebration. For we are emerging from the darkest of years. A year of pandemic and isolation. A year of pain, fear, and heartbreaking loss.



Today, we can say with confidence: America is coming back together.