La familia del difunto George Floyd se reunió este martes con el presidente de EE.UU. Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, a un año del suceso que dio la vuelta al mundo. El mandatario admitió el racismo que existe en el país y la ‘irresponsabilidad’ de las autoridades para actuar.

Para enfrentar el problema, Biden y Harris expresaron su intención de impulsar una reforma judicial a nivel nacional. El proyecto de ley, que lleva el nombre de Floyd, pretende acabar con la «inmunidad legal» para los agentes y la militarización de los departamentos policiales.

“Tenemos que actuar. Estamos en un punto de inflexión”, declaró Biden. “La batalla por el alma de Estados Unidos ha sido un constante tira y afloja entre el ideal estadounidense de que todos somos creados iguales y la dura realidad de que el racismo nos ha desgarrado durante mucho tiempo».

Earlier today in the Oval Office, I met with George Floyd’s family. They’ve shown extraordinary courage over the last year, especially his young daughter Gianna, who I met again today. The day before her father’s funeral, she told me, “Daddy changed the world.”



