Un día después de que Estados Unidos complete la retirada de sus tropas de Afganistán el presidente Joe Biden volvió a defender su decisión al señalar que la misión se desarrolló con ‘extraordinario éxito’. Y a la par, aclaró que fue una operación que “ningún país ha logrado” en toda la historia.

“El éxito extraordinario de esta misión se debe al talento increíble, a la valentía y al coraje desinteresado de los militares estadounidenses, nuestros diplomáticos y nuestros profesionales de inteligencia”, dijo Biden. Sus declaraciones llegaron durante un discurso solemne en la Casa Blanca sobre el final de la guerra más larga de Estados Unidos.

