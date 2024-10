El presidente Daniel Noboa reaccionó al resultado del juicio político en contra de su ministra del Interior, Mónica Palencia. Este 23 de octubre del 2024, el Primer Mandatario escribió: “Bienvenida a casa, Mónica”.

Esta tarde, el correísmo no logró los votos que necesitaba para censurar y destituir a Palencia. Con eso, el oficialismo se adjudicó una victoria política ante la oposición. No solo que salvó a Palencia sino que, con la abstención de Construye, logró bloquear a Revolución Ciudadana que es la bancada con mayor número de legisladores en el Legislativo.

La Ministra del Interior es la figura más fuerte en el Gobierno después de Noboa. Por eso, incluso el Presidente suspendió su viaje a Brasil para apoyarla. Al menos esa fue la justificación oficial de no trasladarse al país sudamericano.

En su cuenta de X, Noboa escribió: “Bienvenida a casa, Mónica. Te estábamos esperando”.

El juicio no está cerrado

Si bien no hubo los votos y el correísmo no logró destituir a Palencia, el proceso no está cerrado en la Asamblea. Antes de que el Pleno pudiese votar por una moción de reconsideración, la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz (correísmo), suspendió la sesión.

Eso significa que en una sesión inmediatamente posterior, el Pleno podría tratar nuevamente si mantiene o no lo votado. La jefa del bloque oficialista ADN, Valentina Centeno, dijo que esto fue una “maña de la vieja política”.

Segundo juicio que pierde el correísmo

Palencia no fue la única ministra de Noboa que enfrentó al Pleno. La canciller Gabriela Sommerfeld también fue interpelada por incumplimiento de funciones. El caso estaba relacionado con el ingreso de la Policía a la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas.

Las impulsoras de ese proceso también fueron asambleístas del correísmo. Sin embargo, el Pleno decidió que Sommerfeld no fuese enjuiciada y archivó la solicitud.

