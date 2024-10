“Lo único que buscan es generar el caos en el país y desestabilizar un Gobierno que ha enfrentado a la delincuencia, eso les ha incomodado, y llevaron a juicio político a Mónica Palencia”, Ferdinan Álvarez, asambleísta de ADN, sobre el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia

«La lucha contra la delincuencia y las mafias les ha incomodado a estas bancadas, pues bueno hoy (en el Pleno de la Asamblea) ellos van a demostrar de qué lado están», señaló Álvarez, este miércoles 23 de octubre del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Este miércoles 23 de octubre del 2024, se llevará a cabo, de manera presencial, el juicio político contra la ministra Palencia. El pasado jueves 17 de octubre del 2024, el Pleno de la Asamblea decidió tramitar ese proceso tras el voto a favor de 89 asambleístas, 40 en contra y tres abstenciones.

Durante la entrevista, el legislador señaló que lo único que motivó este juicio político fue la incursión a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas. «La ministra no tiene incumplimiento alguno respecto a lo ocurrido en la Embajada», indicó.

Lea también:

Además, Álvarez señaló que el juicio político carece de eficacia tanto en el hecho como en el derecho”. Según el asambleísta, a Palencia «no le actuaron prueba alguna en el trámite del juicio político en la Comisión de Fiscalización, no actuaron prueba testimonial y las pruebas documentales no fueron anunciadas en la solicitud. Hubo vulneraciones al debido proceso».

Sobre el tema de la inseguridad, Álvarez dijo que las estadísticas demuestran que «en siete años hay un Gobierno que enfrenta con valentía y determinación a la delincuencia«.

Durante el Gobierno de Moreno, el número de homicidios intencionales llegó a 2 495, en el de Guillermo Lasso alcanzó 8 221 y actualmente bajó 4 845, según cifras del Ministerio del Interior.

Sobre el Plan Fénix, el asambleísta Ferdinan Álvarez dijo que como todo plan de seguridad del mundo, «debe ser secretísimo para no revelarlo a los grupos criminales”.