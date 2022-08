Una artista que captura el oscuro humor, la irreverencia y la desilusión de toda una generación. Esa es Billie Eilish y su sonido como ningún otro.

No hay ninguna voz como la de Billie Eilish. Por un lado, es difícil pensar en una joven que logre lamentarse con las mismas notas, que evoque tanta nostalgia con un suspiro; por otro lado, hay muy pocos músicos que capturen la melancolía, el amor, la desilusión y la ironía de las generaciones más jóvenes de la misma manera en la que lo hace ella con sus letras.

No por nada se ha convertido en una de las artistas más galardonadas de los últimos años.

Aunque su carrera es relativamente corta, ya está llena de éxitos imperdibles del pop… y están todos aquí, en esta playlist de Spotify que recoje lo mejor de Billie Eilish en un solo lugar. Desde sus primeros éxitos llenos de humor y tristeza como Bad guy y When the party’s over; pasando por aquellas canciones que nos mostraron su versatilidad creativa como No time to die; hasta los temas más íntimos con los que ahora nos muestra una nueva faceta de su carrera y de su persona, como Happier than ever y Your power.

Su más reciente lanzamiento es la dupla de canciones Guitar songs, que captura la melancolía de lo trivial, las tristezas que se esconden en lo cotidiano. La primera es TV, un tema que debutó en vivo en medio de su gira mundial Happier Than Ever. “No hemos tocado una nueva canción en vivo desde 2017 o 2018”, dijo a los espectadores del concierto antes de que ella y su hermano Finneas tocaran el nuevo tema. La otra es la nueva The 30th, que reflexiona sobre aquellos segundos que rodean las tragedias.

Billie Eilish es, sin duda, una de las grandes artistas de esta generación. Y sea que se quiera dar la oportunidad de descubrirla, o perderse otra vez en sus sardónicos e íntimos temas, no hay mejor manera de hacerlo que con esta lista de reproducción.

SPOTIFY: Billie Eilish: Sonido Alterno

DEEZER: Billie ilish: Sonido Alterno

