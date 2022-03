Billy Arce no jugará en Brighton y busca nuevo club

El futbolista ecuatoriano Billy Arce no continuará su carrera en el Brighton, y deberá buscar un nuevo club.

A través de su sitio web oficial, el equipo inglés hizo oficial que llegó a un acuerdo con Arce para la recisión del contrato. Así, el ecuatoriano quedará como jugador libre y podrá negociar con otro club.

En el texto publicado por Brighton se lee que «ha llegado a un acuerdo con Billy Arce para rescindir su contrato, lo que le permitirá buscar oportunidades en otros lugares”.

Trascendió que uno los miembros del cuerpo técnico del Brighton, David Weir, afirmó que no podían darle el espacio que Arce necesitaba.

“Billy estaba ansioso por jugar fútbol regular y en este momento no podemos darle esa garantía. Le deseamos lo mejor en su objetivo de lograr eso y todo lo mejor para el futuro”.

Good luck, Billy Arce. 🇪🇨 The club has reached an agreement to terminate his contract. 🤝



✍️ @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️