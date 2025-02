Actualizado 00:45

Chicago, EFE |

Un Boeing 737-800 de la aerolínea estadounidense Southwest evitó este martes por poco una colisión en pista con un jet privado en un aeropuerto de Chicago (Illinois), tal y como se ve en un video que se está compartiendo por redes sociales.

Las imágenes muestran cómo el vuelo 2504 de Southwest, que cubría la ruta entre Omaha (Nebraska) y el aeropuerto de Midway, en Chicago, se dispone a aterrizar y cómo remonta de nuevo el vuelo -lo que se conoce como una maniobra de aproximación fallida– segundos antes de tocar tierra para evitar chocar con un jet privado que se encuentra rodando en pista en sentido transversal unos metros más adelante.

Representantes de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) citados por la cadena ABC indicaron que el jet privado no siguió correctamente las instrucciones de control aéreo, que había instruido a la aeronave a no realizar el cruce de pista hasta después que el Boeing aterrizase.

La FAA afirmó también que, en el momento de mayor cercanía, ambos aparatos llegaron a estar a unos 800 metros el uno del otro.

Finalmente el Boeing aterrizó sin problemas tras una nueva maniobra de aproximación a las 9:02 hora local (15:02 GMT), unos minutos antes incluso de su llegada prevista.

Southwest Airline pilots SAVED THE DAY! Great job going around at the last minute to avoid a collision from a runway incursion. pic.twitter.com/FjzoqIzH73